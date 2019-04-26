أم الفحم: إضرام النار بسيارة مواطن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أضرم مجهولون النار بسيارة خصوصية تعود لأحد المواطنين في حي عين إبراهيم بمدينة أم الفحم فجر اليوم، الجمعة. وأسفرت جريمة حرق السيارة عن أضرار جسيمة حيث أتت ألسنة النار عليها بالكامل. واستدعيت طواقم الإطفاء والشرطة، حيث باشرت التحقيق في ملابسات الاعتداء. إلى ذلك، تعاني البلدات العربية من تزايد أعمال العنف والجريمة دون إيجاد رادع لها، وسط تقاعس الشرطة وصمت المجتمع.

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