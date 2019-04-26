غموض وتضارب.. من الجماعة التي وراء هجمات سريلانكا؟

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اتهمت الحكومة السريلانكية جماعة "التوحيد الوطني" وهي جماعة غير معروفة، بتدبير الهجمات، وسط تخبط إعلامي في سريلانكا والهند حول معلومات كل طرف عن الجماعة

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي يوم الثلاثاء أن مسلحيه هم الذين نفذوا الهجمات الأخيرة في سريلانكا، التي استهدفت عدة كنائس وفنادق، يوم الأحد الماضي، وخلف أكثر من 300 قتيل، وما يزيد على 500 مصاب، في أعنف حادث يضرب البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 2009. التنظيم تبنى الهجمات حسبما نشرت وكالة أنباء "أعماق" التابعة له، لكن مراسل موقع "بي بي سي" في سريلانكا دعا إلى التريث بشأن الأمر، وذلك أن التنظيم اعتاد تبني الهجمات بعد وقوعها مباشرة، مع نشر فيديو عنها عبر الإنترنت.

كانت الحكومة السريلانكية قد اتهمت ما يعرف بجماعة التوحيد الوطنية، واعتقلت الشرطة 40 شخصا للتحقيق معهم في القضية، من بينهم شخص يحمل الجنسية السورية، حسبما نقل موقع "بي بي سي"، نقلا عن المتحدث باسم الشرطة السريلانكية. وذكر وزير الدفاع أمام البرلمان أن التحقيقات أشارت إلى أن الهجمات جاءت ردا على هجمات

كانت الحكومة السريلانكية قد اتهمت ما يعرف بجماعة التوحيد الوطنية، واعتقلت الشرطة 40 شخصا للتحقيق معهم في القضية، من بينهم شخص يحمل الجنسية السورية، حسبما نقل موقع "بي بي سي"، نقلا عن المتحدث باسم الشرطة السريلانكية. وذكر وزير الدفاع أمام البرلمان أن التحقيقات أشارت إلى أن الهجمات جاءت ردا على هجمات كرايستشيرش الشهر الماضي، والتي استهدف فيها متطرف مسيحي مسجدين في نيوزيلندا. وذكر بيان صادر عن الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا ما يلي: "أفادت تحقيقات صادرة عن وحدات استخباراتية أن هناك مجموعة إرهابية دولية تقف وراء تلك المجموعة المحلية، وسيتم طلب المساعدة الدولية، لمكافحتها". من هي جماعة "التوحيد الوطنية" التي اتهمتها الحكومة السيرلانكية بتدبير الهجمات الإرهابية الأخيرة؟ لم تكن الجماعة معروفة بشكل واسع، قبل أن تتهمها الحكومة السريلانكية، وحسب موقع "بي بي سي"، فيُعتقد أنها منشقة عن جماعة إسلامية متطرفة أخرى هي "جماعة توحيد سريلانكا"، بينما لم تُدل السلطات السريلانكية بمعلومات محددة حيالها. Advertisements وحسبما أفادت الشبكة البريطانية، فقد ربطت تقارير إخبارية بين جماعة التوحيد الوطنية وموجة عنف استهدفت معابد بوذية في مدينة ماوانيلا في وسط سريلانكا، حيث تعرضت وجوه تماثيل بوذا التي كانت على مداخل تلك المعابد للتخريب. فوضى سياسية وإمام متطرف.. كيف وقعت تفجيرات سريلانكا؟

ويُلاحَظ أن حضور الجماعة على الشبكة العنكبوتية يُظهر نشاطا متقطعاً، فحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لا تحدث باستمرار. على موقع فيسبوك، حساب الجماعة ينشر على فترات قد تمتد لأسابيع، والمنشورات مقتصرة على القضايا الاجتماعية كحملات التبرع بالدم، أما على موقع تويتر فكانت آخر تغريدة تم نشرها في مارس 2018، بينما موقع الجماعة الرسمي مغلق، وغير معروف هل تم إغلاقه قبل أو بعد التفجيرات الأخيرة. التقارير الإعلامية الصادرة مؤخرا في سريلانكا والهند تضفي المزيد من الغموض على الجماعة، حيث ادّعت صحيفة أمار أوجالا، ومحطة زي نيوز، الهنديتان، بأن جماعة التوحيد الوطني السريلانكية مرتبطة بجماعة توحيد تاميل نادو الهندية، رغم غياب الأدلة على ذلك، حسب "بي بي سي". وتواصل الشبكة بأن موقع جماعة توحيد تاميل نادو الإلكتروني يقول بأن للجماعة فرعا في سريلانكا، لكن اسمه هو "جماعة توحيد سريلانكا" وما من دليل يربط هذا الفرع بالأصل، حسب الشبكة. في 11 أبريل الماضي حذر قائد الشرطة السيرلانكية من أن جماعة التوحيد الوطني تخطط لمهاجمة الكنائس، وبعدها نشر وزير الاتصالات السريلانكي يوم 21 أبريل تغريدة لصورة وثيقة استخباراتية تتضمن تحذيرا يذكر الجماعة بالاسم، وذكرت الوثيقة أن اسم قائد الجماعة هو محمد قاسم زهران، لكن لم يتضح ما إذا كان هو نفسه "زهران هاشمي" الذي ذكرت شبكة سي إن إن الهندية أنه كان قائد الهجمات، حسب "بي بي سي". وذكرت الشبكة أن مؤيدين لتنظيم داعش تناقلوا رسائل على موقع تلجرام، تنقل عن زهران هاشمي حضه الناس على مبايعة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. أما جماعة "توحيد سريلانكا" فهي جماعة اشتهرت بالمناكفات المتبادلة بينها وبين جماعات البوذيين، واعتقل قائدها ويدعى "ر. عبد الرازق" عدة مرات بتهمة التحريض على الكراهية ضد البوذيين، وكان آخرها في عام 2016، ولاحقا كان عبد الرازق قد أصدر اعتذارا عن الأمر، وقالت صحيفة الديلي ميل البريطانية إن جماعة توحيد سريلانكا أدانت الهجوم بشدة، ونفت أي صلة لها بجماعة التوحيد الوطنية، وقالت كذلك إنها تعارض نشاط هذه المجموعة.

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