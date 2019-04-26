كيم يغادر فلاديفوستوك بعد قمته مع بوتين

اسماء السيد - فلاديفوستوك: غادر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الجمعة فلاديفوستوك غداة قمته الأولى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي سمحت له بتعزيز علاقاته مع الحليفة التاريخية لبيونغ يانغ التي تواجه مأزقا دبلوماسية مع الولايات المتحدة.
وبعد مراسم عسكرية، دخل كيم إلى محطة القطارات في هذا المرفأ الواقع في أقصى الشرق الروسي ليستقل قطاره المصفح، كما ذكرت صحافية من وكالة فرانس برس. وتحرك القطار حوالى الساعة 05,30 ت غ متوجها إلى كوريا الشمالية في رحلة تستغرق حوالى عشر ساعات.
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