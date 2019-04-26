دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الأمير وليام يزور مسجدي كرايستشيرش ويلتقي بناجين من الهجوم

من تشارلوت جرينفيلد

ولنجتون (رويترز) - قال الأمير وليام حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا إنه يجب دحر الفكر المتطرف، وذلك خلال زيارة قام بها يوم الجمعة لمسجد في نيوزيلندا شهد مقتل العشرات في إطلاق رصاص على جموع المصلين الشهر الماضي.

كان الأمير وليام، دوق كمبردج، يتحدث في مسجد النور بمدينة كرايستشيرس بجنوب البلاد، وهو أحد مسجدين قتل فيهما مسلح منفرد 50 شخصا أثناء صلاة الجمعة يوم 15 مارس آذار. وسقط 43 قتيلا في ذلك المسجد.

وقال للحضور الذين كان بينهم رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن وقيادات دينية ومجتمعية "ما حدث هنا غذته أيديولوجية منحرفة لا تعرف حدودا... يجب دحر التطرف بجميع أشكاله".

ويقوم وليام بزيارة لنيوزيلندا مدتها يومان نيابة عن جدته الملكة إليزابيث (93 عاما)، رأس الدولة، بناء على طلب من رئيسة الوزراء.

وكانت أرديرن وإمام مسجد النور جمال فودة في استقبال الأمير وليام الذي كان يتقدمه فريق ضخم من الشرطة وتتابعه طائرة هليكوبتر تحلق فوقه.

وفي وقت لاحق يوم الجمعة سيزور الأمير مسجد لينوود حيث قتل المسلح سبعة آخرين.

وقال "الرسالة من كرايستشيرس والرسالة من مسجدي النور ولينوود لا يمكن أن تكون أكثر وضوحا. أيديولوجية الكراهية العالمية ستفشل في تفريقنا".

وشكر إمام المسجد الأمير على كلمته، قائلا إنه أظهر "أننا نؤخذ بعين الاعتبار".

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ووجهت السلطات إلى رجل يبلغ من العمر 28 عاما ويشتبه أنه يعتقد بتفوق الجنس الأبيض 50 اتهاما بالقتل فيما يتعلق بالهجوم الذي يعد أسوأ حادث إطلاق نار تشهده نيوزيلندا في وقت السلم. وأصيب 50 آخرون في الهجومين.

وفي مستهل الزيارة يوم الخميس توجه الأمير وليام إلى أوكلاند، أكبر مدن البلاد، حيث حضر مراسم الاحتفال بيوم أنزاك الذي يحيي ذكرى ضحايا الحرب في أستراليا ونيوزيلندا.

وفي وقت لاحق، زار مستشفى ستارشيب للأطفال مع أرديرن حيث التقى مع طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات أفاقت مؤخرا غيبوبة بعد أن أصيبت هي ووالدها في أحد الهجومين.

وأظهرت صور ومقطع فيديو نشر على حساب قصر كينزنجتون على تويتر الأمير جالسا على جانب سرير الطفلة ومحاطا بأفراد من عائلتها وبرفقة أرديرن.

وسألته الطفلة هل لديه ابنة فأجابها "نعم، اسمها تشارلوت... هي تقريبا في نفس سنك".

وفي وقت لاحق يوم الخميس توجه جوا إلى كرايستشيرش للقاء أول من هب لنجدة الضحايا، ومن بينهم طاقم الإسعاف.

وقال لهم "قمتم بعمل مدهش في يوم بالغ السوء"، وفقا لحساب قصر كينزنجتون على تويتر.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)