عاصمة كندا تعلن الطوارئ.. والوضع أسوأ من 2017

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أوتاوا أعلنت حالة الطوارئ

وأعلن رئيس بلدية أوتاوا، جيم واتسون، حالة الطوارئ إثر ارتفاع مستويات المياه بطول نهر أوتاوا، وتوقعات بهطول أمطار غزيرة اليوم الجمعة.

وطلب واتسون في بيان نشره عبر تويتر المساعدة من الإدارة المحلية في أونتاريو ومن جيش البلاد.

وحذر من أن التوقعات تشير حاليا إلى أن "مستويات مياه الفيضان ستتخطى المستويات التي ألحقت أضرارا كبيرة بالعديد من الممتلكات بمدينة أوتاوا في 2017".

وبحسب موقع إلكتروني حكومي، أودت الفيضانات بحياة شخص، وأرغمت ما يزيد على 900 على مغادرة منازلهم في إقليم كيبيك.

Advertisements

وقالت متحدثة باسم مدينة أوتاوا إن المدينة تلقت 80 طلبا لخدمات تتعلق بالفيضانات المحتملة، مثل وضع أكياس رمال.

وأثار احتمال هطول مزيد من الأمطار خلال يوم أو يومين مخاوف من انهيار سد لتوليد الطاقة الكهرومائية بمنطقة بيل فولز في الجزء الغربي من كيبيك، بسبب ارتفاع مستويات المياه.

وقالت شرطة إقليم كيبيك إنه تم إجلاء 250 شخصا من المنطقة كإجراء وقائي، تحسبا لحدوث تصدع في السد القائم على نهر الروج.