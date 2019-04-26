المهدي يحذر من انقلاب يقوده أعوان البشير

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Khaleej قدمت بواسطة

الخرطوم: «الخليج».

حذر زعيم المعارضة السودانية الصادق المهدي، أمس الخميس، من أن السودان قد يواجه انقلاباً مضاداً من أعوان الرئيس المخلوع عمر البشير، إذا لم يتوصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تسليم السلطة. وعبر المهدي عن اعتقاده بأن المجلس العسكري سيسلم السلطة للمدنيين في حالة الخروج من المأزق الحالي. وقال إنه سيدرس الترشح للرئاسة فقط في حال إجراء انتخابات، وليس خلال الفترة الانتقالية. وقال عن قادة الجيش الذين أطاحوا الرئيس عمر البشير يوم 11 إبريل/نيسان «أعتقد أن نواياهم طيبة». وكان البشير نفسه قد استولى على السلطة في انقلاب عسكري ثم شكل مجلساً عسكرياً انتقالياً.

وأضاف: «ليسوا مهتمين بتشكيل حكومة عسكرية».

وقال المهدي إن الأجنحة المتشددة في حزب المؤتمر الوطني الذي كان ينتمي له البشير قد تنفذ انقلاباً بالتعاون مع حلفائها في الجيش، إذا فشل المجلس العسكري والمعارضة في تحقيق تقدم في المحادثات. وأطيح بالبشير بعد أسابيع من الاحتجاجات، ودعا تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، إلى مسيرة مليونية الخميس لتشديد ضغوطه المطالبة بحكم مدني.