تعرف على دعم التأمين الصحى للطلاب والمرأة المعيلة والفلاح فى موازنة 19/20

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبلغ تقديرات البرامج الخاصة بالتامين الصحى لمختلف الفئات بمشروع موازنة السنة المالية 2019/2018 نحو 2مليار و96 مليون جنيه، ووفقا للبيان المالى الذى قدمه وزير المالية للبرلمان توزع تلك المخصصات إلى 6 أقسام كما يلى:

1: دعم التأمين الصحى للطلاب ويبلغ 351 فى الموازنة ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة من اشتراكات سنوية عن كل طالب فى المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة المعانة والمعاهد الأزهرية، وذلك لعدد يبلغ 23.4 مليون طالب.

2: دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة ويبلغ 166 مليون جنيه بالموازنة، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لنحو 830 ألف إمرأة معيلة.

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3: دعم التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى، ويبلغ 227 مليون جنيه مخصص ل 15 مليون و170 ألف طفل.

4: دعم التأمين الصحى لغير القادرين "التأمين الصحى الشامل"، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين، بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين، أو المستنفذين لمدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين، وتتحمل الخزانة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهريا.

5: دعم التأمين الصحى لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، وتبلغ تقديراته بالموازنة نحو 1000مليون جنيه، وذلك فى ضوء ما تضمنته الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030، والتى تنص أن لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة، وفقا لمعايير الجودة، وقد تم صدور القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن التأمين الصحى الشامل، وهو نظام إلزامى قوم على التكافل الاجتماعى، وتغطى مظلته جميع المواطنين بمصر، ويقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة.

6: دعم التأمين على الفلاح ويبلغ 100 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لنحو 500 ألف فرد.