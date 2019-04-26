كتب محمد شحاته
شدد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على مسؤلى المترو ضرورة الاهتمام بمستوى الخدمة ومتابعة التشغيل على مدار الساعة طوال شهر رمضان الكريم، وعلى مدار العام.
وأكد الوزير أن "النقل" لن تقبل تقديم خدمات متوسطة للراكب، وهدفها دائما هو تقديم أفضل خدمة لركاب المترو، مطالبا قيادات مترو الأنفاق، بالتواجد على الأرصفة وبالمحطات بين ركاب المترو لمتابعة التشغيل عن قرب وحل المشكلات إن وجدت مع التفاعل مع شكاوى الجمهور، مؤكدًا أن المترو وجد لخدمة المواطن المصرى لنقله في أقل زمن وبأعلى خدمة ممكنة.
من ناحية أخرى، قامت الشركة...
كانت هذه تفاصيل خبر توجيهات صارمة من وزير النقل لمسئولي مترو الأنفاق حول مستوى الخدمة في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.