توجيهات صارمة من وزير النقل لمسئولي مترو الأنفاق حول مستوى الخدمة في رمضان

كتب محمد شحاته

شدد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على مسؤلى المترو ضرورة الاهتمام بمستوى الخدمة ومتابعة التشغيل على مدار الساعة طوال شهر رمضان الكريم، وعلى مدار العام.

وأكد الوزير أن "النقل" لن تقبل تقديم خدمات متوسطة للراكب، وهدفها دائما هو تقديم أفضل خدمة لركاب المترو، مطالبا قيادات مترو الأنفاق، بالتواجد على الأرصفة وبالمحطات بين ركاب المترو لمتابعة التشغيل عن قرب وحل المشكلات إن وجدت مع التفاعل مع شكاوى الجمهور، مؤكدًا أن المترو وجد لخدمة المواطن المصرى لنقله في أقل زمن وبأعلى خدمة ممكنة.

من ناحية أخرى، قامت الشركة...