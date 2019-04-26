فوز فريق الـ USE على فريق جامعة الـ AUL ضمن بطولة الجامعات بكرة السلة بزحلة

فاز فريق ​الجامعة اليسوعية​ USJ ضمن دورة عزيز يوسف زرزور لبطولة ​الجامعات​ في كرة السلة التي ينظمها نادي ابناء انيبال الرياضي زحلة على فريق ​الجامعة الاميركية​ للعلوم والتكنولوجيا AUST بنتيجة 51-42 في المباراة الاولى. كما فازت ​جامعة الروح القدس​ ​الكسليك​ USEK على جامعة الاداب و​العلوم​ والتكنولوجيا AUL بنتيجة 59-66 في الثانية.

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