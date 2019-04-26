إصابة شخص نتيجة حادثة إطلاق نار في حقل العزيمة ـ الضنية

اقدم المدعوان "أ.ع" و "م.ع" برفقة عدد من الشبان يستقلون سيارة نوع مرسيدس ذات زجاج داكن على اطلاق النار من سلاح حربي في اتجاه نسيبهم المدعو "ه.ع"، الذي كان يستقل سيارة رباعية الدفع على الطريق العام في بلدة حقل العزيمة - ​الضنية​ بسبب خلافات شخصية.

وادى اطلاق النار الى اصابة المدعو "ه.ع" اصابة طفيفة في يده والى اصطدام سيارته بعمود انارة عامة على الطريق المذكور، نقل على اثرها من قبل جهاز الطوارئ والإغاثة في ​الجمعية الطبية الاسلامية​ الى مسشتفى سير ـ الضنية الحكومي لتلقي العلاج.

وفر مطلقو النار الى جهة مجهولة، بينما حضرت ​القوى الامنية​ الى المكان وباشرت تحقيقاتها.