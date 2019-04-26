الفرد رياشي: نطالب بتحويل ذكرى 26 نيسان لعيد وطني

طالب الامين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية ​الفرد رياشي​ بـ"اعتماد تاريخ 26 نيسان اي ذكرى جلاء قوات الاحتلال السورية عن ​لبنان​ الى مناسبة وعيد وطني اسوة بعيدي التحرير و​الاستقلال​ الاول"، مستغرباً انه "لغاية الان لم يتم اعتماد وتبني هذه المناسبة من قبل الحكومات المتعاقبة"، آملا من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بـ"ان يقترح على ​مجلس الوزراء​ هذا الامر في القريب العاجل".

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