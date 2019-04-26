قوى الامن: القبض على فلسطينيين اثنين في صيدا بتهمة سرقة 24 محلا

اعلنت المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة في بيان انه "خلال شهر آذار من العام الحالي، أقدم مجهولان على سرقة /24/ محلاً تجارياً في ​مدينة صيدا​ وضواحيها. وعلى الأثر، باشرت ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​ إستقصاءاتها وتحرياتها، وبنتيجة المتابعة الحثيثة، تمكنت من تحديد هوية الفاعلَين وتوقيفهما، وهما: ص. د. (مواليد عام 2003، فلسطيني)، ق. ع. (مواليد 2002، فلسطيني)".

واوضحت انه بالتحقيق معهما، إعترفا بقيامهما بالسرقات المذكورة، وذلك بالإشتراك مع المدعو: _ م. ر. (مواليد عام 1998، فلسطيني) المتواري عن الانظار داخل ​مخيم عين الحلوة​، وقد تم تسطير بلاغ بحث وتحرٍ بحقه، والعمل جارٍ لتوقيفه. كما اعترف الموقوفان بترويج ​عملة مزيفة​ و​إطلاق نار​ داخل مخيم عين الحلوة. سُلّم الموقوفان إلى ​مفرزة صيدا القضائية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص.