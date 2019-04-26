قوى الامن: القبض على فلسطينيين اثنين في صيدا بتهمة سرقة 24 محلا

اعلنت المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة في بيان انه "خلال شهر آذار من العام الحالي، أقدم مجهولان على سرقة /24/ محلاً تجارياً في مدينة صيدا وضواحيها. وعلى الأثر، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إستقصاءاتها وتحرياتها، وبنتيجة المتابعة الحثيثة، تمكنت من تحديد هوية الفاعلَين وتوقيفهما، وهما: ص. د. (مواليد عام 2003، فلسطيني)، ق. ع. (مواليد 2002، فلسطيني)".
واوضحت انه بالتحقيق معهما، إعترفا بقيامهما بالسرقات المذكورة، وذلك بالإشتراك مع المدعو: _ م. ر. (مواليد عام 1998، فلسطيني) المتواري عن الانظار داخل مخيم عين الحلوة، وقد تم تسطير بلاغ بحث وتحرٍ بحقه، والعمل جارٍ لتوقيفه. كما اعترف الموقوفان بترويج عملة مزيفة وإطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة. سُلّم الموقوفان إلى مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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