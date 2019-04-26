وجه رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ كتابا إلى الاب ​يوسف مونس​ مهنئا إياه على صدور كتابه "أناشيد ​الحياة​". وتوجه إلى مونس بالقول: "كتاب "أناشد الحياة" هو عطاء جديد يضاف إلى إسهاماتك العديدة المعروفة والمتنوعة ليس فقط لكنيستك وللرهبنة العريقة التي تنتمي إليها بل ل​لبنان​ كله، فلبنان هو عطاءات ملتقية بالفكر والابداع والجهد المخلص لكل ما يمكن أن يبقي بلدنا مساحة ​الضوء​ المشع في منطقته و​العالم​ وحضرتك من هؤلاء المبدعين الذين سجلوا بإيمانهم وقوة التزامهم صفحات مشرقة في حياة لبنان".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحريري هنأ الاب مونس بكتابه الجديد: عطاء جديد يضاف إلى إسهاماتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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