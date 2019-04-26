جريحان جراء انفجار في مصنع للصلب في ويلز في المملكة المتحدة

أعلنت شرطة جنوب ويلز في بيان عن اصابة شخصين بجروح طفيفة جراء انفجار في مصنع "تاتا ستيل" للصلب في بلدة بورت تالبوت في ويلز، مضوحة أن الانفجار مرتبط بـ"قطار يقلّ معدناً منصهراً، أدى إلى اندلاع حرائق صغيرة وأضرار في بعض المباني الموجودة في الموقع".
وقالت الشرطة نقلاً عن رجال الإطفاء إنه "لا يوجد داعٍ للقلق من تداعيات خطرة لدخان الحرائق". وأكدت كذلك الخدمة الجوية للشرطة الوطنية إرسالها لمروحية إلى المكان.
وشركة تاتا ستيل هي من أكبر شركات قطاع تصنيع الصلب في بريطانيا، وتنتج في مصانعها في بورت تالبوت ولوارن في ويلز نحو 3,5 مليون طن من الصلب في العام، لاستخدامات متنوعة، مثل السيارات ومواد البناء.
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