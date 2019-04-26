وزير النفط الإيراني: السعودية والإمارات تبالغان في تقدير قدراتهما النفطية

أكّد وزير ​النفط​ الإيراني ​بيجن زنكنة​ أن "​السعودية​ و​الإمارات​ تبالغان في تقدير قدراتهما النفطية"، مشيرًا إلى أن "التصرفات والعقوبات النفطية الأميركية ليست خداعاً وإنما هي عداء للشعب الإيراني".

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