صحيفة سودانية: حالة البشير الصحية تتطلب خروجه من السجن للمعالجة

كشفت مصادر لصحيفة "آخر لحظة" السودانية أن "الحالة الصحية للرئيس السوداني المعزول عمر البشير الموجود في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم، تتطلب وجوده خارج السجن لتلقي العلاج من فريق طبي مكون من خمسة أطباء في مجالات الباطنية والأذن والأنف والحنجرة والرأس والأعصاب والقلب، بالإضافة إلى متخصص في العظام للإشراف عليه ورعايته بشكل دوري، ما استدعى خروجه من السجن ونقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج".
وكانت السلطات الانتقالية قد نقلت الرئيس المعزول عمر البشير إلى سجن كوبر بعد أيام على عزله في 11 نيسان الجاري، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليا بعد عزل البشير وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
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