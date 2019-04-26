بوتين: علاقاتنا مع الصين في أوجها

أكد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أن "العلاقات الاقتصادية بين ​روسيا​ و​الصين​ بلغت مستوى غير مسبوق، وتطورت بنجاح فاق المتوقع، وأن التجارة البينية بلغت 108 مليارات دولار العام الماضي"، مشيراً إلى أنه "مسؤولي البلدين استهدفا سقفا لحجم التبادل التجاري يصل إلى 100 مليار دولار، إلا أن هذا التبادل وصل إلى 108 مليارات دولار، مرتفعا بنسبة 24.5% العام الماضي ومتجاوزا ما كان مخططا له".

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