عبد المهدي: العراق ينظر بتقدير لدور روسيا في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

أكّد رئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​، خلال استقبال لنائب رئيس الوزراء الروسي يوري يوريسوف، أن "بلاده تنظر بتقدير إلى الدور الروسي في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ولوقوف ​روسيا​ مع العراق في حربه ضد ​الإرهاب​".

وشدّد عبد المهدي على "اعتزاز العراق بعلاقات الشراكة الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية مع روسيا"، مشيرًا إلى "أننا نتطلع للاستفادة من الخبرات الروسية والاستفادة من قدراتها الاقتصادية والصناعية والزراعية والعسكرية ومجالات الطاقة و​النفط والغاز​".

وأوضح أن "هدف الانتقال إلى تعزيز الصناعات وزيادة الإنتاج وضعته ​الحكومة العراقية​ في أولويات عملها ويتطلب التعاون المشترك لتطوير هذا الجانب المهم الذي يوفر الكثير من فرص العمل".

من جهته أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أن "بلاده حريصة على تعميق علاقاتها مع العراق، وأن عدد الشركات الروسية في العراق يتزايد"، مبينًا أن "لدى روسيا عمل جاد للتعاون في زيادة التبادل التجاري ومجالات الصناعة وتجميع السيارات والإنتاج المشترك على الأراضي العراقية ، وبناء وتحديث محطات ​الطاقة الكهربائية​ والنفط والغاز و​الزراعة​ والنقل والاتصالات والمياه و​البنى التحتية​".