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الزعيم الكوري الشمالي يغادر فلاديفوستوك بعد قمته مع الرئيس الروسي

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غادر الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​ فلاديفوستوك غداة قمته الأولى مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ التي سمحت له بتعزيز علاقاته مع الحليفة التاريخية ل​بيونغ يانغ​ التي تواجه مأزقا دبلوماسية مع ​الولايات المتحدة​.

وبعد مراسم عسكرية، دخل كيم إلى محطة القطارات في المرفأ الواقع في أقصى الشرق الروسي ليستقل قطاره المصفح، متوجها إلى ​كوريا الشمالية​ في رحلة تستغرق حوالى عشر ساعات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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