الزعيم الكوري الشمالي يغادر فلاديفوستوك بعد قمته مع الرئيس الروسي

غادر الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​ فلاديفوستوك غداة قمته الأولى مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ التي سمحت له بتعزيز علاقاته مع الحليفة التاريخية ل​بيونغ يانغ​ التي تواجه مأزقا دبلوماسية مع ​الولايات المتحدة​.

وبعد مراسم عسكرية، دخل كيم إلى محطة القطارات في المرفأ الواقع في أقصى الشرق الروسي ليستقل قطاره المصفح، متوجها إلى ​كوريا الشمالية​ في رحلة تستغرق حوالى عشر ساعات.