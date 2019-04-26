الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 30 عنصرا من "أنصار الله"

أعلن ​الجيش اليمني​ عن "مقتل وإصابة 30 عنصرًا من جماعة "​أنصار الله​"، في مواجهات بمحافظة الضالع وسط اليمن اندلعت عقب محاولة للحوثيين التسلل باتجاه مواقع الجيش في منطقة بيت الشرجي بمديرية قعطبة شمال الضالع". وأكد الجيش أن "إحباط محاولة ​الحوثيين​ أجبرهم على الفرار باتجاه منطقة بيت الشوكي"، موضحًا أن "المواجهات أسفرت عن مقتل 20 منهم وإصابة 10 آخرين".

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