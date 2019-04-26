رئيس لوغانسك الشعبية طلب المساعدة الروسية لإنقاذ 15 مفقودا بحادث منجم للفحم

أعلن رئيس جمهورية ​لوغانسك​ الشعبية ليونيد باسيتشنيك أن "لوغانسك تترقب وصول فرق إنقاذ روسية للمساعدة في إزالة آثار ​انفجار​ وقع في منجم للفحم واضطررنا لطلب العون من الجانب الروسي، لعدم وجود المعدات والقدرات اللازمة للإنقاذ في لوغانسك".

ولفت إلى أن "وحدات وزارة ​حالات​ الطوارئ الروسية مجهزة بمعدات خاصة غير موجودة لدينا، كما عرضت جمهورية ​دونيتسك​ الشقيقة علينا المساعدة، والتي وللأسف الشديد فلا تملك هي الأخرى معدات الإنقاذ الحديثة المتوفرة لدى الجانب الروسي".