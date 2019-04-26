أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك أن "لوغانسك تترقب وصول فرق إنقاذ روسية للمساعدة في إزالة آثار انفجار وقع في منجم للفحم واضطررنا لطلب العون من الجانب الروسي، لعدم وجود المعدات والقدرات اللازمة للإنقاذ في لوغانسك".
ولفت إلى أن "وحدات وزارة حالات الطوارئ الروسية مجهزة بمعدات خاصة غير موجودة لدينا، كما عرضت جمهورية دونيتسك الشقيقة علينا المساعدة، والتي وللأسف الشديد فلا تملك هي الأخرى معدات الإنقاذ الحديثة المتوفرة لدى الجانب الروسي".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لوغانسك الشعبية طلب المساعدة الروسية لإنقاذ 15 مفقودا بحادث منجم للفحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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