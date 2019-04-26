سلطات سريلانكا تخفض حصيلة ضحايا التفجيرات إلى 253 شخصاً

خفّضت سلطات سريلانكا بشكل كبير الخميس عدد ضحايا اعتداءات الأحد الماضي إلى 253 بدلاً من 359 شخصاً كما أُعلن في وقت سابق.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن الطاقم الطبي أنهى جميع عمليات التشريح مساء الخميس، وخلص إلى أنه تمّ تعداد بعض جثث الضحايا المشوهين مرات عدة.

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يذكر أن السلطات في سريلانكا قد أغلقت مبنى البنك المركزي والطريق المؤدي لمطار العاصمة لفترة وجيزة بسبب مخاوف من وجود قنبلة اليوم الخميس، وألقت القبض على مزيد من الأشخاص في إطار حملة واسعة تستهدف المسؤولين عن تفجيرات عيد القيامة، التي أودت بحياة 359 شخصاً.