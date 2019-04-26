كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 من صحافيي "جمهوريت" التركية المعارضة يعودون إلى السجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اثنان من فريق الدفاع عن 6 صحفيين بصحيفة "جمهوريت" التركية إن السلطات أعادت موكليهما للسجن لقضاء الفترة المتبقية في عقوبتهم بعد محاكمتهم بتهم تتصل بالإرهاب.

وصدر في أبريل 2018 حكم بسجن 14 من العاملين في صحيفة جمهوريت، التي تعد واحدة من الأصوات المعارضة القليلة الباقية في البلاد، لما يصل إلى 8 أعوام لإدانتهم بتهم الإرهاب ودعم رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات بتدبير انقلاب فاشل في 2016.

وأُفرج عن كل المتهمين، الذين أمضى بعضهم فترة المحاكمة كلها في السجن، في انتظار الاستئناف.

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وفي فبراير(شباط) رفضت محكمة أخرى طعونهم.

ونفى المتهمون ما نسب إليهم وقالوا إن "القضية سياسية وتهدف لإسكات الأصوات المعارضة".

كما نفى كولن أي ضلوع له في محاولة الانقلاب.