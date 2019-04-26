كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منع شقيق رجل أعمال بارز من مغادرة الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منعت مصالح الأمن الجزائري، الخميس، شقيق مالك مجمع "سوفاك" من مغادرة الجزائر وصدر ضده أمر بمنع المغادرة بحكم منصبه.

وحسبما ذكر موقع "النهار أون لاين" فر مالك مجمع سوفاك مراد عولمي إلى فرنسا منذ 22 مارس الماضي، عشية صدور الأمر بالمنع.

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وأكد مصدر رسمي جزائري أن "مصالح الدرك وجهت استدعائيين لمراد عولمي الذي رفض العودة إلى الجزائر للرد على التهم الموجهة له".

وانفرد مجمع "سوفاك" بالصفقات العمومية لعلامة "فولكسفاغن" وخيضر عولمي مساهم في مجمع سوفاك لتركيب فولسفاغن.

والمجمع سوفاك ملك للإخوة مراد وخيضر عولمي منذ 1998.