عاجل.. سيرلانكا تعلن مقتل المطلوب الأول في الهجمات الإرهابية

أعلن رئيس الاستخبارات العسكرية السريلانكي، مقتل زهران هاشم المطلوب الأول في الهجمات التي شهدتها البلاد الأحد.

وقال الرئيس السريلانكي، مايتريبالا سيريسينا، إن الشرطة تبحث عن 140 شخصا ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي على خلفية الهجمات الدامية الأخيرة.

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وأضاف سيريسينا: لدينا القدرة على استعادة الأمن في الأيام القليلة القادمة، وستتم مقضاة مسؤولي المخابرات لإضعافهم الأمن القومي.

وأشار إلى أن وزير الدفاع وقائد لشرطة لم يبلغاه بتقرير المخابرات، وقائد الشرطة أبلغه بأنه سيقدم استقالته.

وأكد سيريسينا أنه على الحكومة تحمل مسؤولية هجمات الفصح لضعف الجهد الاستخباراتي، لافتا إلى مسؤولون أمنيون لم يطلعوه على تقرير استخباراتي من دول صديقة.