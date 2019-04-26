ريشار قيومجيان: من المبكر الحكم على مشروع الموازنة

لفت وزير الشؤون الاجتماعي ​ريشار قيومجيان​ إلى أن "​الموازنة​ لم تطرح بعد ككل وفي موضوع موظفو سكك الحديد نحن كوزراء كتلة "القوات اللبنانية" تحفظنا على موضوع لسلسة الرتب لهم ولم نوافق عليه وطلبنا تأجيله لحين البت بالموازنة ولكن وزير الاشغال ​يوسف فنيانوس​ برر أن هؤلاء الموظفين أدخلوا ايرادات كبيرة وعلى الراي العام أن يكون متفهما قليلا وهذا لا يعني أن اي موظف لا ينتج نحن موافقين عليه ولكن فنيانوس برر الموضوع ولنكن منصفين تجاه هؤلاء الموظفين وعددهم 9 أشخاص".

وفي حديث إذاعي، أكد قيومجيان "إننا مع موازنة تقشف ونحن بحاجة لموازنة تلحظ وقف الهدر وتخفيض الانفاق وتخفيض الرواتب العالية لان ​الوضع المالي​ دقيق وصعب والدولة بحاجة لشد الأحزمة لنمر بهذه المرحلة الصعبة"، مشيراً إلى "اننا ضد المس بالطبقات الفقيرة والاكثر عوزا".

واعتبر أنه "من المبكر الحكم على مشروع الموازنة، وخفض الرواتب قابل للنقاش ولم يبتّ اي شيء حوله، والمبدأ عدم المسّ بالرواتب المنخفضة والمتوسطة اما العالية فيجب تخفيضها".