حفل استقبال لتلامذة ثانوية بلال فحص الفائزين بالمرتبة الاولى في مسابقة الروبوت العالمية

اقامت مؤسسات "امل" التربوية حفل استقبال اقيم في مطار بيروت الدولي - صالون الشرف لتلامذة ثانوية الشهيد بلال فحص الذين شاركوا في مسابقة الروبوت العالمية التي أقيمت في الولايات المتحدة الامريكية - هيوستن، حيث فاز التلامذة بالمرتبة الاولى ليرفعوا اسم لبنان عالياً.

وقلد مدير عام مؤسسات امل التربوية د.بلال زين الدين التلامذة ميداليات التفوق وسلمهم باقات من الورد. وفِي كلمة له قال زين الدين: "نهدي هذا الإنجاز والنجاح الى القائد السيد موسى الصدر الذي زرع فينا مبادئ وأسس النجاح والتفوق والى حامل امانته دولة الرئيس نبيه بري. وبارك للتلامذة هذا التفوق العلمي الذي يؤكد ان مؤسساتنا لا ينقص شيء لتكون رقماً صعبا في المسابقات العالمية، وامل زين الدين في ان تستمر المسيرة العلمية وتحقيق نجاحات متتالية في الأعوام المقبلة".

بدوره القى رئيس الدائرة التنظيمية في مكتب العلاقات الخارجية المهندس علي حايك كلمة باسم الحركة فقال: "اليوم سيفرح بلال فحص لهذا الإنجاز ، اليوم ستفرح مؤسسات امل التربوية لهذا الفوز ، وهنأ التلامذة باسم الحركة بحصولهم على المرتبة الاولى".

والقت المعلمة زينب عطوي كلمة شكرت فيها كل من واكب وتابع ووقف الى جانب التلامذة، مؤكدة على ان المشاركة وبعيداً عن الجائزة التي حققناها، فهناك خبرات تم اكتسابها ومعارف ومهارات ستساهم في المستقبل بتحقيق إنجازات اكبر وأهم.

بعدها توجه التلامذة و إدارتهم وذويهم الى نصب الشهيد بلال فحص - الزهراني لوضع باقة ورد عربون وفاء لدمه الزاكي.