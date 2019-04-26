سأل عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي ابو الحسن​ "ما هذه السرعة "الصاروخية "في إبطال قرار سحب ترخيص معمل الموت"، اضاف في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "للتذكير فقط ما زلنا ننتظر قرار الطعن ب​مرسوم التجنيس​ منذ عشرة أشهر"، وتابع قائلا "إنه زمن المفارقات".

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كانت هذه تفاصيل خبر ابوالحسن: للتذكير فقط ما زلنا ننتظر قرار الطعن بمرسوم التجنيس منذ عشرة أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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