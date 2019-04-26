لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "كل بند اومقترح او اضافة في مشروع الموازنة لا يعكس مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع الأعباء او يمس بالمكتسبات الأساسية لمتوسطي الدخل او صغار الكسبة،كحزب تقدمي اشتراكي، لن نوافق عليه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: كل بند بمشروع الموازنة لا يعكس مبدأ العدالة الاجتماعية لن نوافق عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.