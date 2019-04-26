إعلان الطوارئ في أوتاوا إثر ارتفاع منسوب المياه بسبب الفيضانات

أعلن رئيس بلدية العاصمة أوتاوا جيم واتسون ​حالة الطوارئ​ إثر ارتفاع منسوب ​المياه​ بطول نهر أوتاوا وتوقعات بهطول ​أمطار​ غزيرة يوم الجمعة قد تسبب في مزيد من عمليات الإجلاء في وسط كندا.

وأثار احتمال هطول مزيد من الأمطار خلال يوم أو يومين مخاوف من انهيار سد لتوليد الطاقة الكهرومائية بمنطقة بيل فولز في الجزء الغربي من ​كيبيك​ بسبب ارتفاع مستويات المياه.

وتوجه واتسون إلى الإدارة المحلية في أونتاريو وإلى جيش البلاد وطلب المساعدة منهما.

وكشفت شرطة إقليم كيبيك أنه "تم إجلاء 250 شخصاً من المنطقة كإجراء وقائي تحسباً لحدوث تصدع في السد القائم على نهر الروج.