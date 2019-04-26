الرئيس الصيني يتعهد إلغاء الدعم المالي الحكومي المخلّ بقواعد المنافسة التجارية

تعهّد الرئيس الصيني ​شي جينبينغ​ إلغاء الدعم المالي الحكومي للشركات العامة، الذي "يُخلّ بقواعد المنافسة"، مستجيبًا بذلك لطلب ​الولايات المتحدة​ التي تتّهم بكين بممارسات تجاريّة غير عادلة.

ووعد شي خلال خطاب ألقاه في بكين لمناسبة القمة الثانية المتعلقة بالبنية التحتية لمشروع طرق الحرير الجديد، بزيادة الواردات الصينية، وبعدم خفض سعر صرف اليوان، وبحظر نقل التكنولوجيا المفروض على الشركات الأجنبية، مشيرا الى "أننا سنتعامل مع جميع الشّركات بشكل منصف، لتعزيز ظهور بيئة تجاريّة قائمة على السوق والقانون"، داعيًا إلى رفض الحمائية.

ومن المتوقع أن يصل وفد أميركي إلى بكين في 30 نيسان.