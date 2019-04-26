ترامب: على واشنطن وموسكو وبكين التخلي عن السلاح النووي

دعا الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ​الولايات المتحدة​ و​روسيا​ و​الصين​ إلى "التخلي عن الأسلحة النووية"، مشيراً إلى أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ في روسيا أعلن أنه سعيد بوجود الفرصة لديه لمساعدة الولايات المتحدة و​كيم جونغ أون​ و​كوريا الشمالية​ ونحن نؤيد التخلي عن الأسلحة النووية وعلينا جميعا فعل ذلك، وعلى روسيا والصين التخلي عن هذه الأسلحة أيضا".

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