خارجية أستراليا حذرت من احتمال وقوع مزيد من الاعتداءات في سريلانكا

حذّرت ​وزارة الخارجية​ الأسترالية من "احتمال حصول مزيد من الاعتداءات الإرهابية في ​سريلانكا​، منبّهةً المواطنين من مغبة زيارة الجزيرة عقب الاعتداءات التي نُفّذت في ​عيد الفصح​ وأسفرت عن 253 قتيلا.

ولفتت الى أن "الاعتداءات قد تكون عشوائية، بما في ذلك في الأماكن التي يزورها أجانب"، داعية المواطنين الأستراليين الى "إعادة النظر في حاجتهم للسفر إلى سريلانكا".

وكانت هناك امرأة أسترالية وابنتها البالغة من العمر 10 أعوام بين القتلى الذين سقطوا في سلسلة التفجيرات التي استهدفت سياحا ومصلين مسيحيين. وستبقى الكنائس الكاثوليكية في سريلانكا مقفلة إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية بعد الاعتداءات، في حين استمرت عملية مطاردة المشتبه بهم مع نشر تعزيزات للجيش.