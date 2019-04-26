الجامعة الوطنية للتعليم تندد بالضرب في مجانية التعليم.. وتستنكر التدخل الأمني في حق المتعاقدين

نظم الفرع الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية طنجة أصيلة، للتنديد بسياسات الضرب في مجانية التعليم، و”تكريس الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي، والتضامن مع الأساتذة المتعاقدين”.

وشكل المحتجون حلقة دائرية داخل مقر المديرية، ورفعوا شعارات تطالب بسن سياسات تعليمية تلبي طموحات العاملين في قطاع التربية والتعليم، كما استنكروا التدخل الذي قامت به القوات الأمنية أول أمس الأربعاء، لتفريق المتعاقدين من معتصمهم بالرباط.

وطوقت العناصر الأمنية في البداية مقر المديرية، استعدادا للتدخل من أجل تفريق المحتجين، لكنها تراجعت عن ذلك.

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وكشف حسن السملاوي، عضو المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، في تصريح لـ “اليوم24” أن الوقفة تأتي بناءا على بيان أصدره المكتب الإقليمي أول أمس الأربعاء، بعد عدم تفاعل الوزارة الوصية على القطاع مع مطالب الشغيلة التعليمية.

ووصف السملاوي الحوار مع وزارة أمزازي بالعقيم، وبرر ذلك، بكون الوزارة لم تستطع التعامل مع مجموعة من الملفات، على رأسها ملف الأساتذة المتعاقدين.

واعتبرعضو المكتب الإقليمي أن المتعاقدين، من حقهم اللجوء إلى الإضراب كوسيلة دستورية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات التي يرونها مشروعة.