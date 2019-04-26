السودان: «كيزان كافوري» سقطوا بملايين الدولارات و43 برجاً قيد التشطيب

جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:

تمكنت فرقة من قوات الدعم السريع وقوة من الاستخبارات العسكرية من مداهمة وتفتيش مكتب ناهب الأراضي في السودان والمدعو نور الدائم إبراهيم وهو صهر الرئيس السوداني السابق المخلوع البشير ومدير أعماله المدعو عصام عوض الإمام في مكتبهم “الأفندي العقارية” في حي كافوري الشهير مربع 11 .

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد تم ضبط مبلغ 150 مليون دولار ومبلغ 9 ترليون جنيه سوداني وعدد 94 قطعة أرض وأوراق هندسية لعدد 43 برج قيد التشطيب تابع لهم في كافوري .ومازال التفتيش جاري للكشف عن باقي الأموال وهم الآن فى قبضة قوات الدعم السريع.