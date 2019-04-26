شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تناقش موازنات المحافظات وهيئات النظافة والنقل العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعين يوم 5 مايو المقبل، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص موازنة الإدارة المحلية.

كما تناقش اللجنة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2019/2020، لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، والهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، والهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة القاهرة، والهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، مع دعوة محافظى القاهرة والجيزة والإسكندرية لحضور الاجتماعين، وبحضور وزير التنمية المحلية، ونائب وزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

Advertisements

بينما تعقد لجنة الإدارة المحلية، اجتماعا يوم الخميس المقبل، الموافق 2 مايو، لمناقشة 8 طلبات إحاطة، بشأن مشكلة انتشار مقالب القمامة فى الشوارع، ومشكلة الصرف الصحى، وتلوث مياه المصرف الموجود داخل منطقة الإخلاص بالطالبية بمحافظة الجيزة، وقضايا أخرى.