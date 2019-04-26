شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بحبس من يخالف قواعد السلام الجمهورى داخل المنشآت الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سمير البطيخى، بتعديل على قانون الرياضة الجديد، بشأن إضافة نص على المادة 83، واستحداث مادة جديدة فى باب العقوبات.

واقترح البطيخى، إضافة "الجماهير" لنص المادة لتصبح " يلتزم الرياضيون كافة والجماهير بالقواعد الخاصة بالسلام الجمهورى وعلم مصر داخل المنشآة الرياضية"، مشددا على ضرورة الالتزام بقواعد السلام الجمهورى وعلم مصر من قبل كل المتواجدين بالمنشآة الرياضية سواء الرياضيين او الجمهور بشكل عام

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه يقترح إضافة مادة جديدة لباب العقوبات بالقانون نفسه تقضى "يعاقب بالحبس شهرا وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه لكل من خالف قواعد السلام الجمهورى، على أن تضاعف العقوبة حال العود".

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واستطرد عضو مجلس النواب، أن الاتحادات الرياضية عليها أن تلتزم بوضع العقوبة المناسبة على جماهير النادى التى تخالف قواعد السلام الجمهورى، وفقا لطبيعة كل حدث وذلك حتى لا يتكرر هذه الأمر داخل المنشآت الرياضية مرة أخرى.