وول ستريت جورنال: الصين استخدمت أقمارا صناعية أميركية بصورة غير مشروعة

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الامركية بان "الصين استخدمت عدة سنوات ما لا يقل عن تسعة أقمار صناعية مدنية، كانت قد اشترتها بصورة غير قانونية من الولايات المتحدة"، موضحةً أن "الصين اشترت هذه الأقمار عن طريق شركات خارج الصين ومن ممتلكي هذه الأجهزة، واستخدمتها لأغراض عسكرية ونشر معلومات رسمية ولعمل الشرطة".
ولفتت إلى أن "الحديث يدور عن أقمار صناعية تعود لشركة "AsiaSat" في هونغ كونغ، والتي تعود نسبة 75% من أسهمها للحكومة الصينية. وتفيد الصحيفة، بأن هذه الشركة اشترت الأقمار الصناعية من شركات "بوينغ" و"SSL" و"Maxar Technologies".
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