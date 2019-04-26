وول ستريت جورنال: الصين استخدمت أقمارا صناعية أميركية بصورة غير مشروعة

أفادت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" الامركية بان "​الصين​ استخدمت عدة سنوات ما لا يقل عن تسعة أقمار صناعية مدنية، كانت قد اشترتها بصورة غير قانونية من ​الولايات المتحدة​"، موضحةً أن "الصين اشترت هذه الأقمار عن طريق شركات خارج الصين ومن ممتلكي هذه الأجهزة، واستخدمتها لأغراض عسكرية ونشر معلومات رسمية ولعمل ​الشرطة​".

ولفتت إلى أن "الحديث يدور عن أقمار صناعية تعود لشركة "AsiaSat" في ​هونغ كونغ​، والتي تعود نسبة 75% من أسهمها للحكومة الصينية. وتفيد الصحيفة، بأن هذه الشركة اشترت الأقمار الصناعية من شركات "بوينغ" و"SSL" و"Maxar Technologies".