بيدرسن: آمل باستمرار التقدم في ملف اللجنة الدستورية السورية

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى ​سوريا​ غير بيدرسن عن أمله بـ"استمرار التقدم في عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية" واصفاً المشاورات التي أجراها مع جهات عملية أستانا، بما فيها ​الحكومة السورية​ بـ "الجيدة جدا".

وبشأن سير عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية، لفت بيدرسن إلى "اننا لا نزال قيد المناقشة سواء فيما يتعلق بالأسماء أو ما نسميه القواعد الإجرائية أو المرجعيات وآمل بأننا سنستمر في التقدم بهذا الملف أيضا"، مشيراً إلى أن "هناك حاجة لإعادة بناء الثقة في المجتمع السوري".

وأشار إلى أنه "يجب أن نسير خطوة تلو أخرى ويجب أن نجد سبيلا لكي نتفق على تشكيلة اللجنة الدستورية ومن ثم نبحث في كيفية بدء عملها".