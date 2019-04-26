أعلن كبير المعماريين في كاتدرائية القديس ستيفان في فيينا، فولفغانغ تشيهيتنر، في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية أن خطط الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لإعادة إعمار كاتدرائية نوتردام التي احترقت خلال خمس سنوات طموحة جدا، مشيرا إلى أن "تحديد المدة الزمنية اللازمة لإعادة ترميم الكاتدرائية، يتطلب إجراء تحليل دقيق ومفصل ليس فقط للأضرار المرئية، بل وأيضا للأضرار المخفية، وهذا أول عمل يجب القيام به لضمان الأمن والسلامة".
ورأى أن "تحديد ماكرون هذا الهدف يعد محفزا وملهما لتوفير الموارد اللازمة. أعتقد أنها خطة طموحة جدا، ولكنها على الأقل ممكنة".
كانت هذه تفاصيل خبر مهندس معماري نمساوي: خطة ماكرون لترميم نوتردام بـ5 سنوات طموحة جدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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