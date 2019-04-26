مسؤول بحماس: نملك وسائل ضغط على الاحتلال لتنفيذ التفاهمات

أكّد القيادي في حركة "حماس" ​محمود الزهار​، في تصريح أن "الحركة تمتلك وسائل ضغط على الاحتلال الاسرائيلية لتنفيذ التفاهمات الأخيرة"، مشيراً إلى أن "حماس" تضغط على الاحتلال لإلزامه بالتفاهمات من خلال الأنشطة على الحدود والضغط على جيش الاحتلال ومستوطني غلاف غزة.

واتهم الزهار السلطات الاسرائيلية بـ"القيام بألاعيب مكشوفة، من خلال التملص من بعض المطالب بهدف تحويلها إلى مطالب كبيرة تنفي مطالب أخرى"، موضحاً أن "مسيرات العودة وكسر الحصار تشكل أداة ضغط رئيسي على الاحتلال من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه".