الداخلية التركية: تحييد 5 مسلحين في ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية عن "تحييد 5 مسلحين في ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد"، مشيرةً إلى أنه "دأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع حزب "العمال الكردستاني" وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق".

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