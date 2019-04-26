ترامب أعلن أنه سيستقبل نظيره الصيني قريبا في البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيستقبل نظيره الصيني شي جينبينغ في البيت الأبيض قريبا.
وتتفاوض الولايات المتحدة والصين منذ كانون الثاني للتوصل إلى اتفاق تجاري شامل يضع حداً للحرب التجارية التي أثارها ترامب مع فرض تعرفات جمركية لإجبار بكين على إنهاء الممارسات التي يصفها بأنها غير عادلة.
وتطالب واشنطن بتغييرات هيكلية في النظام الاقتصادي الصيني الذي تسيطر عليه حتى الآن مؤسسات عامة مدعومة من الدولة.
ويندد ترامب باستمرار بالخلل في الميزان التجاري بينهما وتضخم عجز الولايات المتحدة التجاري مع الصين العام الماضي بنسبة 11,9% ليبلغ 419,16 مليار دولار.
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