ترحيل 6 صحفيين إلى السجن في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب

قامت ​السلطات التركية​، بترحيل 6 صحفيين يعملون بصحيفة "جمهورييت" المعارضة إلى السجن، بعدما قضت ​محكمة​ استئناف تركية بتأكيد اتهامهم ب​الإرهاب​ فى وقت سابق. وأوضحت شبكة (ABC News) الأميركية، أن رسام الكاريكاتير موسى كارت و5 آخرين يعملون في صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة تم ترحيلهم إلى سجن يقع في شمال غربي ​تركيا​ بعدما أيدت محكمة استئناف في شهر شباط الماضي إدانتهم بتهم تتعلق بمساعدة منظمات إرهابية، موضحة أن الصحفيين حُكم عليهم بالسجن لحوالي 5 سنوات، مشيرة إلى أن هناك صحفيين آخرين من "جمهورييت" حكم عليهم بمدد أكبر لا يزال بإمكانهم استئناف الحكم فى المحكمة العليا التركية.

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