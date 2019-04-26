ماريو عون: "الاشتراكي" يريد تطيير بلدية الجية لأنه غير ممثل فيها

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ماريو عون​ لـ"الأخبار" الى أن "صداقة قديمة" تجمعه برئيس بلدية ​الجية​ جورج القزي، لافتاً الى أن "الأمر يبدو كأنه لعبة لإطاحة ​البلدية​ في وقتٍ غير مناسب، علماً بأن لا شيء ثابتاً حتى الآن حول ما يزعم من ملفات فساد".

واعتبر عون أنّ حراك الاشتراكي في اتجاه الجية "ليس نزيهاً... كل ما في الأمر هو أنّ ​الحزب الاشتراكي​ غير ممثل في البلدية، ولهذا يريد تغييرها".