تيننتي: الظروف السياسية أو الضغوط لا تغيّر شيئاً في طبيعة عمل اليونيفيل

اشار الناطق باسم قوات "اليونيفيل" أندريا تيننتي في حدث صحفي، الى إن الظروف السياسية أو الضغوط لا تغيّر شيئاً في طبيعة عمل ​القوات​ وعلاقتها مع أهالي الجنوب، "المسألة المهمة هو التعاون بيننا وبين الجيش وبيننا وبين الأهالي للحفاظ على الاستقرار وتقديم المساعدات الممكنة".

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