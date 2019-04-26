إف بي آي يستعيد "الإنجيل النادر" بعد سرقته

تمكنت السلطات الهولندية من استعادة واحد من مئات الكتب النادرة التي سُرقت من مكتبة بتسبرغ.
وسيعيد مكتب التحقيقات الفيدرالي إنجيل جنيف الذي يبلغ عمره 400 عام الخميس. بحسب أسوتشيدبرس.
كان الكتاب المقدس من بين أكثر من
واتهم أمين مكتبة سابق وتاجر كتب نادر بسرقة كتب تتجاوز قيمتها
ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الكتاب المقدس المنشور عام 1615 تتم تتبعه إلى متحف الحجاج الأميركي في ليدن، على بعد حوالي 70 كيلومتراً من أمستردام.
وعمل مدير المتحف مع الشرطة الهولندية لإعادة الكتاب المقدس إلى الولايات المتحدة حيث سيتم إعادته إلى مكتبة كارنيغي.
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