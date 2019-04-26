قضية وفاة 14 رضيعا داخل مستشفى في تونس.. الكشف عن الأسباب!

أعلنت لجنة تحقيق في تونس، اليوم الخميس، أن سبب وفاة رضع قبل شهر في مستشفى عمومي يعود أساسا إلى تعفن في المستحضرات الغذائية، وأن العدد النهائي للرضع الذين قضوا في الفاجعة التي هزت الرأي العام في تونس، 14 رضيعا.

وقال رئيس لجنة التحقيق محمد الدوعاجي، في مؤتمر صحافي خصص لتقديم نتائج التحقيق، إن 14 رضيعا قضوا في الفترة الممتدة بين السادس و15 مارس الفائت في قسم الولادات بمستشفى الرابطة، وليس 15 كما تم الإعلان عنه سابقا.

وأضاف الدوعاجي، أن الوفاة نجمت عن تعفن جرثومي حصل عند إعداد المستحضرات الغذائية.

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وأكد الدوعاجي ثبوت “وجود اخلالات متعددة تمت في قاعة تحضير الأكياس (المستحضرات الغذائية)”، بالإضافة إلى “مشاكل متعددة تخص الصيانة وغياب المراقبة…وعدم احترام قواعد التعقيم”.

كما أثبت التحقيق، أن “الأكياس المستعملة تحمل بكتيريا تتنقل عبر اليد”، إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق “بغياب التكوين والتأطير للأعوان”.

ويعتبر قطاع الصحة في تونس من أهم الإنجازات والأولويات في البلاد منذ الاستقلال عام 1956، وفي تونس 166 مستشفى، و2100 مركز صحي وفقا لإحصاءات رسمية.