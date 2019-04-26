شكرا لقرائتكم أعلى سلطة رقابية بتونس تفضح "المال الأسود" لحركة النهضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف تقرير محكمة المحاسبات وهي "أعلى سلطة رقابية في تونس"، مصادر تمويل الأحزاب لحملات الانتخابات البلدية 2018، وهي جزء من لغز الملف المالي المشبوه لحركة النهضة، حيث أثبت وجود تمويلات غامضة لهذا الحزب المرتبط بتنظيم الإخوان المسلمين، وتدليس لأسماء ممولين ومتبرعيّن.

وأشار التقرير إلى وجود تبرعات مجهولة المصدر لحركة النهضة وردت بأسماء موتى وأشخاص لا وجود لهم، وهو ما عزز الشكوك بتلقي الحزب أموالا طائلة من الخارج، بالأخص من دولتي تركيا وقطر، وهو أمر يتعارض مع القانون التونسي الذي يمنع تلقي أموال خارجية، ويجبر الأحزاب والجمعيات على كشف حساباتها المالية ومصادر تمويلها.

وأوضح تقرير محكمة المحاسبات، أن حركة النهضة تلّقت خلال الانتخابات البلدية التي أقيمت في مايو 2018 تبرعات من "متعاطفين" مع الحزب، بلغت قيمتها نحو 12 مليون دينار (4 ملايين دولار)، مؤكدة أن جزء من هذه التبرعات سجلتها الحركة بأسماء وهمية (68 شخصية)، تبيّن أنهم متوفون حسب سجل الحالة المدنية لمدة 11 سنة على الأكثر و3 سنوات على الأقل، إلى أنّ الحزب توّلى في حالات أخرى، تقديم أرقام مغايرة لم ترد أصلا بوصولات وسجلات التبرع في شأن الوضعيات التي تتضمن أخطاء في تدوين المعطيات وتنزيلها.

وبعد ساعات من صدور نتائج التقرير والذي نشر للعموم، وكشف غياب الشفافية في التعاملات المالية للنهضة، سارعت الحركة، الخميس، إلى عقد ندوة صحفية عاجلة، في محاولة للتغطية على "هذه الفضيحة"، برّرت فيها تلقيها لتبرعات من أموات بـ "تولّي أحد أقارب الشخص المتوفي، التبرع باسمه"، كما أرجعت الحركة "عدم وجود بطاقات تعريف بعض المتبرعين، بسجلات الحالة المدنية، إلى أخطاء في تسجيل الأرقام من قبل مصالحه".