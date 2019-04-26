شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالحركات الإسلامية: الشعب المصرى كشف أساليب الإخوان السطحية فى التحريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق أبو السعد الخبير فى شؤون الحركات الاسلامية أن الشعب المصرى استطاع أن يكشف الأساليب السطحية لجماعة الاخوان التى اتبعتها لمحاولة تشويه الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف الخبير فى شؤون الحركات الاسلامية أن الجماعة اعتمدت على منابرها التحريضية فى إسطنبول لمحاولة منع المصريين من المشاركة فى الاستفتاء وبعد أن وجدت الجماعة إقبال كثيف من قبل المصريين على الاستفتاء استخدمت ورقة الصور المفبركة وإلصاقها بالاستفتاء واستعانت بصحف غربية للهجوم على التعديلات الدستورية.

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ولفت الخبير فى شؤون الحركات الاسلامية الى أن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية أكدت قدرة الشعب المصرى على إفشال كل الطرق السطحية للاخوان وحلفائها.